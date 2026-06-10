Студентам дали важную рекомендацию для успешной сдачи экзаменов

Выспавшийся студент имеет значительно больше шансов на успешную сдачу экзамена, чем его всю ночь повторяющие материал сокурсники, заявил NEWS.ru врач-пульмонолог, сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин. По словам эксперта, распространенное среди молодежи убеждение, что лишние часы за конспектами — лучше отдыха, является глубоко ошибочным с точки зрения биологии.

Часто студенты живут по принципу «чем ближе экзамен, тем меньше сна и больше стресса». Кажется логичным, что лишние часы за конспектами принесут пользу, а отдых — это расточительство. Но биология мозга устроена ровно наоборот, и обмануть ее не получится. Чтобы сдать экзамены лучше, нужно иногда пожертвовать часом «зубрежки» в пользу сна. Когда человек не высыпается из-за тревоги, в его организме одновременно работают два разрушительных механизма. Первый — гормон стресса кортизол, который не падает ночью, а остается высоким. Второй — нехватка тех фаз глубокого сна, которые отвечают за перенос информации из временной памяти в долговременную. На практике оказывается, что студенты действительно учат материал, но их мозг наутро не может найти эти знания, — пояснил Ложкин.

Он добавил, что уставший мозг воспринимает любой простой вопрос как угрозу, из-за чего вместо спокойного ответа начинается паника, а правильное решение приходит только после выхода из аудитории. По словам сомнолога, истощенная нервная система из-за стресса блокирует доступ к уже изученной информации.

Недосып на фоне стресса меняет и само восприятие экзамена. Уставший мозг воспринимает любой простой вопрос как угрозу. Вместо спокойного рассуждения запускается паника: путаются формулы, из головы исчезают даты, а ответ приходит на ум уже после выхода из аудитории. Это напрямую связано с тем, что истощенная нервная система в момент стресса заблокировала доступ ко всему, кроме инстинктов, — заключил Ложкин.

Ранее врач Марина Комолова заявила, что экзаменуемым не стоит пить энергетики и увлекаться фастфудом перед сдачей итоговых аттестаций. По ее словам, так они не спровоцируют ухудшение самочувствия. Врач отметила, что данные пищевые привычки могут привести к тахикардии, тревожности и чувству вялости.