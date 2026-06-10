Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 14:32

Студентам дали важную рекомендацию для успешной сдачи экзаменов

Сомнолог Ложкин: выспавшийся студент успешнее сдаст экзамен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Выспавшийся студент имеет значительно больше шансов на успешную сдачу экзамена, чем его всю ночь повторяющие материал сокурсники, заявил NEWS.ru врач-пульмонолог, сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин. По словам эксперта, распространенное среди молодежи убеждение, что лишние часы за конспектами — лучше отдыха, является глубоко ошибочным с точки зрения биологии.

Часто студенты живут по принципу «чем ближе экзамен, тем меньше сна и больше стресса». Кажется логичным, что лишние часы за конспектами принесут пользу, а отдых — это расточительство. Но биология мозга устроена ровно наоборот, и обмануть ее не получится. Чтобы сдать экзамены лучше, нужно иногда пожертвовать часом «зубрежки» в пользу сна. Когда человек не высыпается из-за тревоги, в его организме одновременно работают два разрушительных механизма. Первый — гормон стресса кортизол, который не падает ночью, а остается высоким. Второй — нехватка тех фаз глубокого сна, которые отвечают за перенос информации из временной памяти в долговременную. На практике оказывается, что студенты действительно учат материал, но их мозг наутро не может найти эти знания, — пояснил Ложкин.

Он добавил, что уставший мозг воспринимает любой простой вопрос как угрозу, из-за чего вместо спокойного ответа начинается паника, а правильное решение приходит только после выхода из аудитории. По словам сомнолога, истощенная нервная система из-за стресса блокирует доступ к уже изученной информации.

Недосып на фоне стресса меняет и само восприятие экзамена. Уставший мозг воспринимает любой простой вопрос как угрозу. Вместо спокойного рассуждения запускается паника: путаются формулы, из головы исчезают даты, а ответ приходит на ум уже после выхода из аудитории. Это напрямую связано с тем, что истощенная нервная система в момент стресса заблокировала доступ ко всему, кроме инстинктов, — заключил Ложкин.

Ранее врач Марина Комолова заявила, что экзаменуемым не стоит пить энергетики и увлекаться фастфудом перед сдачей итоговых аттестаций. По ее словам, так они не спровоцируют ухудшение самочувствия. Врач отметила, что данные пищевые привычки могут привести к тахикардии, тревожности и чувству вялости.

Общество
студенты
советы
экзамены
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подписал закон об усилении контроля за здоровьем мигрантов
«Ничего не осталось»: Развожаев раскрыл, можно ли восстановить панораму
Путин жестко высказался о санкциях ЕС против детских центров в России
Здание панорамы «Оборона Севастополя» полностью выгорело
Путин раскрыл, сколько человек подали заявления на новую налоговую выплату
Жуков ответил, кто вдохновлял его в подростковом возрасте
Лантратова помогла десяткам сирот получить квартиры в одном регионе
Россиянин предстанет перед судом за смертельное ДТП в Петербурге
Психолог назвала неочевидную зависимость россиян
Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализовали
Вучич рассказал о переменах в Европе по вопросу украинских переговоров
Жителей Подмосковья предупредили о краснокнижных орхидеях
Токаев раскрыл планы на встречу с Трампом
«Могут влиять на игру»: Масалитин о задачах Месси и Роналду на ЧМ-2026
В Госдуме назвали единственный способ достичь мира на Украине
Подросток поставил ребенка на колени в лифте
Купол панорамы обороны Севастополя может рухнуть после атаки ВСУ
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом
Редкий самолет-разведчик НАТО заметили у границ России
В Новгородской области загорелся грузовой автомобиль
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.