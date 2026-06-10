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10 июня 2026 в 07:00

Врач рассказала, каких продуктов стоит избегать перед экзаменами

Врач Комолова посоветовала не пить энергетики и фастфуд перед экзаменами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Экзаменуемым не стоит пить энергетики и увлекаться фастфудом перед сдачей итоговых аттестаций, чтобы не спровоцировать ухудшение самочувствия, заявила NEWS.ru врач-эксперт цифровой клиники страхового дома ВСК Марина Комолова. По ее словам, такие пищевые привычки могут привести к тахикардии, тревожности и чувству вялости вместо желаемой ясности ума.

Что нельзя употреблять перед экзаменами? Первое — это энергетики и большое количество кофе. Двойной эспрессо или банка энергетического напитка перед кабинетом не сделают вас умнее, но с высокой вероятностью спровоцируют тахикардию, тремор рук и усилят тревожность. Ограничьтесь одной чашкой привычного кофе или зеленого чая утром. Второе — тяжелая и жирная пища, фастфуд и мясо. Организм направит всю энергию и кровоток на переваривание такой еды, из-за чего вы будете чувствовать вялость и туман в голове. Третье — не проводите пищевые эксперименты. День экзамена — худшее время для того, чтобы пробовать новые суперфуды, — пояснила Комолова.

Ранее психолог Лариса Никитина заявила, что родителям важно следить за рационом детей в период сдачи ЕГЭ. По ее словам, непосредственно перед экзаменом ребенку лучше плотно поесть, при этом не перегружая организм простыми углеводами. Психолог добавила, что взрослым нужно морально поддерживать выпускника и создать дома доброжелательную атмосферу.

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