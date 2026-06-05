Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ

Родителям важно следить за рационом детей в период сдачи ЕГЭ — непосредственно перед экзаменом ребенку лучше плотно поесть, при этом не перегружая организм простыми углеводами, посоветовала в беседе с «Ямал-Медиа» психолог Лариса Никитина. Взрослым нужно морально поддерживать выпускника и создать дома доброжелательную атмосферу.

Ребенку надо сказать: «Ты молодец, я с тобой, ты все сможешь». Нужно обязательно объяснить, что [сдача экзамена] — это не приговор. Экзамен можно пересдать. Есть право на ошибку. Можете также сказать ребенку: «Я с тобой, можешь мысленно меня представлять». Это очень хорошо помогает. Папа — с правой стороны, за плечом, мама — с левой. Можно ребенку так и сказать, что мы всегда рядом, поэтому ты можешь облокотиться на спинку стула, закрыть глаза и представить, что мы с папой стоим у тебя за спиной, мы тебя поддерживаем. Тогда он будет спокойнее, — порекомендовала Никитина.

Помимо этого, эксперт призвала взрослых следить за режимом сна выпускника. Перед экзаменом организм ребенка должен восстановить ресурсы. Наконец, родители могут поделиться с детьми своим опытом сдачи экзаменов и преодоления трудностей. Это замотивирует их и вместе с тем успокоит.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что выпускникам и их родителям не нужно драматизировать период сдачи ЕГЭ и ОГЭ. По ее словам, жизнь на этом этапе не заканчивается, а завышенные ожидания часто приводят к страданиям.