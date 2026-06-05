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05 июня 2026 в 03:17

Школьникам и родителям дали советы в период сдачи ЕГЭ

Львова-Белова посоветовала школьникам не зацикливать жизнь на сдаче ЕГЭ

Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Выпускникам и их родителям не нужно драматизировать период сдачи ЕГЭ и ОГЭ, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ. По ее словам, жизнь на этом этапе не заканчивается, а завышенные ожидания часто приводят к страданиям.

Я хочу, чтобы и родители, и школьники понимали, что жизнь на этом не заканчивается, потому что есть ощущение, что вначале к этому готовятся, как будто это все, последняя жизненная точка, и потом страдают от того, что ожидания были завышены и они не реализовались, — заметила она.

Детский омбудсмен добавила, что в этом году учтен опыт прошлых лет, и сейчас в России действует довольно щадящий режим сдачи экзаменов. Изменения коснулись допуска на место сдачи (без ручного осмотра), что помогает снизить ажиотаж и сохранить психологический климат.

Львова-Белова, у которой сын сдает ОГЭ, призналась, что видит его волнение. Семьям важно готовить своих детей к этому этапу. Они должны понять, что успешная сдача возможна. Однако в случае неудачи всегда можно пересдать.

Ранее стало известно, что больше половины (53%) россиян считают ЕГЭ благом для системы образования. В исследовании приняли участие 2,1 тыс. человек. Респонденты отметили, что данная система удобная и действенная.

Общество
Россия
Мария Львова-Белова
ЕГЭ
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