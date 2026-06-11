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11 июня 2026 в 13:50

Миронов назвал способ облегчить контроль за ценами в России

Депутат Миронов поддержал создание в России Госкомитета по ценам

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В России следует создать Госкомитет по ценам, который будет осуществлять надзор за деятельностью магазинов, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, правительство по сей день не использует механизм установления предельной стоимости на товары.

Должен быть единый орган — Госкомцен. Государство сможет четко видеть, как формируется цена по всей цепочке от производителя до полки магазина, в режиме реального времени выявлять причины ценовых скачков, понимать, кто и как на них нажился. У правительства давно есть право устанавливать предельную стоимость на товары первой необходимости, но оно ни разу им не воспользовалось, хотя поводов было предостаточно, — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что при современных подходах к сбору и анализу данных Госкомцен не потребует огромного штата сотрудников. По словам депутата, важнее всего четкие и строгие полномочия, а также политическая воля для их применения. Парламентарий добавил, что если техническая сторона ценового регулирования обеспечена, нужно решить и организационные вопросы.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Мария Дробот предложила предоставить многодетным семьям беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. По ее словам, также следует ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости.

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