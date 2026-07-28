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28 июля 2026 в 19:38

Российский дрон не дал украинским военным прокатиться на самокате вдвоем

Момент удара дрона по солдатам ВСУ на самокате попал на видео

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
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В зоне проведения спецоперации оператор российского дрона ликвидировал двоих бойцов ВСУ, передвигавшихся вдвоем на одном электросамокате, передает Минобороны РФ. Кадрами объективного контроля с успешным поражением цели поделился Telegram-канал РЕН ТВ.

Нарушивших правила дорожного движения украинских военных заметили с воздуха и мгновенно нанесли точечный удар. Заметив дрон, бойцы попытались скрыться, но летательный аппарат оказался быстрее.

Ранее сообщалось, что под Краматорском ликвидировали офицера группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Ревацкого. По информации источников, это произошло 21 июля.

До этого стало известно, что полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко, руководивший управлением Центра спецопераций СБУ, погиб при ударе по полигону в Киевской области во время выставки вооружений. Он также имел отношение к Главному управлению разведки Украины и ранее проходил службу в Ираке.

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