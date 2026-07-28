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28 июля 2026 в 20:03

Женщина пустила в ход перцовку, чтобы добиться хорошего обзора на фестивале

Петербурженка получила срок за распыление перцовки в сторону детей на фестивале

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Суд огласил приговор жительнице Санкт-Петербурга, которая распылила баллончик в сторону двух детей, сообщили в объединенной пресс-службы судов. Как сказано в сообщении, женщина использовала баллончик, когда несовершеннолетние закрыли ей обзор. Осужденная проведет один год в колонии общего режима. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей.

Белянина <...> из-за того, что несовершеннолетние граждане заграждали ей обзор на представление, распылила перцовый балончик в сторону неопределенного круга лиц, в том числе в сторону малолетних детей 2016 и 2012 года рождения, в результате чего потерпевшие получили химические ожоги обоих глаз первой степени, а также синдром сухого глаза, — сказано в сообщении.

Ранее в Калининграде 37-летний продавец распылил перцовый баллончик в глаза 62-летнему покупателю во время конфликта в очереди. Мужчина получил химический ожог обоих глаз. Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

До этого директор молдавского бара Brothers Pub облил перцовкой нескольких россиян после того, как они оставили плохой отзыв о заведении. Пострадавшие также заявили, что мужчина задавал непристойные вопросы одной из девушек.

Регионы
Санкт-Петербург
дети
перцовый баллончик
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