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28 июля 2026 в 20:45

«Я готовился»: парень спас тонущую собаку благодаря тренировкам с 16 лет

Житель Петербурга спас тонущую собаку в городском пруду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Санкт-Петербурге молодой человек по имени Владимир спас тонущую собаку из пруда, применив навыки, которые отрабатывал с 16 лет, сообщает Telegram-канал «78. Новости». Парень пришел на помощь животному после того, как первый спасатель потерял силы в воде.

Готовился к этому с 16 лет. Я часто плавал в открытой воде с самого детства. <…> Я смотрел обучающие видео, моделировал разные ситуации, представлял, как я буду себя вести, — поделился Владимир.

Инцидент произошел во время прогулки компании друзей. Увидев тонущее животное, один из мужчин попытался помочь, но быстро выбился из сил. Тогда в воду прыгнул Владимир, который смог успокоить испуганного пса, взяв его под лапы, и благополучно доставил на берег к ожидающей хозяйке.

Ранее ветеринарный врач Таисия Ильина предупредила, что далеко не все породы собак умеют плавать. При этом принудительное купание может вызвать у питомца стойкую фобию. Особые трудности с удержанием на воде часто испытывают брахицефалы, такие как мопсы и французские бульдоги.

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«Я готовился»: парень спас тонущую собаку благодаря тренировкам с 16 лет
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