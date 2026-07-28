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28 июля 2026 в 21:39

На Пхукете ищут россиянина после загадочной кражи в обменнике

Суд Пхукета выдал ордер на арест россиянина по делу о краже $19 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полиция таиландского острова Пхукет объявила в розыск гражданина России по подозрению в краже денег из обменного пункта торгового центра Central Department Store, сообщили в пресс-службе администрации провинции. Отмечается, что суд выдал ордер на арест 47-летнего подозреваемого Виталия Кобина.

В администрации сообщили, что россиянина подозревают в краже $19 тыс. (около 1,49 млн рублей) вечером 19 июля. Там также отметили, что постановление на арест было выдано после того, как следователи собрали достаточные свидетельские показания и другие улики.

По данным властей, проверка иммиграционной полиции показала, что подозреваемый находится в Таиланде нелегально с 2025 года после истечения срока разрешения на пребывание. В связи с этим следствие считает, что после предполагаемой кражи он не смог покинуть страну, поскольку был бы задержан при прохождении паспортного контроля.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с NEWS.ru заявил: россияне-нелегалы часто попадают в сферу интересов преступных группировок в Таиланде. По его словам, в их домах регулярно происходят грабежи и даже убийства.

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