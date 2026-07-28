«Срочно помогите!» Брат и сестра из РФ пропали в Паттайе: что известно

«Срочно помогите!» Брат и сестра из РФ пропали в Паттайе: что известно

26 июля в Паттайе при загадочных обстоятельствах пропали брат и сестра из Тюмени. По словам матери, они уехали на мотоцикле, после чего их телефоны были отключены. Что на самом деле произошло с молодыми людьми, какие есть версии их исчезновения, — в материале NEWS.ru.

При каких обстоятельствах брат и сестра пропали в Паттайе

Мать молодых людей Зарина ведет социальные сети, где рассказывает о жизни на побережье Таиланда. Ранее она опубликовала тревожный пост, обратившись ко всем жителям Паттайи: «Пожалуйста, помогите найти моих детей».

Женщина сообщила, что ее 22-летнюю дочь зовут Диана. Она была одета в длинную красную футболку, а 17-летний сын Роман — в футболку болотного цвета и черные штаны. Молодые люди уехали из дома рано утром на мотоцикле с номером 6379.

«Важно тщательно осмотреть район последнего маршрута и все места, которые легко могут остаться незамеченными, — отметила женщина. — Просим проверить заброшенные и пустующие здания, недостроенные дома и площадки, фермы, ангары», — написала Зарина.

По данным СМИ, перед исчезновением девушка сказала матери, что ее iPhone зафиксировал неизвестное Bluetooth-устройство. Диане показалось, что за ней кто-то следит. В 4:26 утра с ее смартфона пришло единственное сообщение — «Urgent!» («Срочно!»). Он передал последнюю геолокацию в 200 метрах от дома. После этого подростки пропали.

Как правило, люди отправляют это уведомление в экстренной ситуации, когда им требуется немедленная помощь, отмечают эксперты.

Мать Дианы и Романа подала заявление в полицию Паттайи, после чего правоохранительные органы начали расследование.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о пропавших в Таиланде брате и сестре

СМИ отмечают, что Диана и Роман привыкли к жизни в дальних странах. Они переехали вместе с родителями из Тюменской области в Таиланд пять — семь лет назад. Предположительно, раньше их мать Зарина работала в сфере авиации, а после переезда в Паттайю искала работу в общепите.

«Исследую себя. Прохожу путь», — говорится в ее профиле в социальной сети.

По словам местной жительницы Александры, участвующей в поисках, молодые люди могли поехать в Бангкок, на острова или гору поблизости, не поставив в известность родителей.

«Странная ситуация. В нашем городе все очень расслаблены, отовсюду слышна русская речь. Думаю, их скоро найдут», — предположила женщина в беседе с NEWS.ru.

Что могло случиться с братом и сестрой в Паттайе

Многие люди приезжают в Таиланд с целью подзаработать и обычно занимаются этим нелегально, заметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Иногда гиды, курьеры и фитнес-тренеры попадают в сферу интересов преступных группировок, подчеркнул он.

«Могу предположить, что эти люди не платят налоги, их ловят и выселяют. В Таиланде находиться опасно. Известны случаи, когда приезжие дают взятки полиции, так как получить рабочую визу сложно», — высказал мнение Мкртчян.

По его словам, в домах нелегалов из России регулярно происходят грабежи и убийства. У многих нет медицинской страховки, а лечение в Таиланде дорогое. Обычных туристов — тех, кто приезжает на срок до тридцати дней, — это не касается.

При этом, по словам эксперта, многие нелегалы берут с собой детей.

«Таиланд — безвизовая страна. Некоторые люди приезжают сюда, а потом прячутся. Полиция же не ходит по квартирам, не проверяет документы, — сказал он. — В королевстве много школ, где можно учиться».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Могли ли пропавшие в Таиланде брат и сестра попасть в рабство

Молодых людей могли похитить и отвезти в один из мошеннических кол-центров Мьянмы. Это крупные нелегальные комплексы, где тысячи людей из разных стран вынуждены работать на преступные синдикаты, предположила в беседе с NEWS.ru сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина. «Рабы» живут по 10 человек в одной комнате, у всех забирают паспорта. Девушек могут продать в сексуальное рабство, отметила она.

«Скам-центры распространились и касаются уже не только Мьянмы, но и Лаоса и Таиланда. Брат и сестра могли оказаться в рабстве в любом месте, где это практикуется. Но чаще всего люди попадают в такую ловушку, когда откликаются в интернете на вакансии, предлагающие легкий заработок за границей. Еще не было случая, чтобы человека украли с улицы и продали в рабство», — заметила она.

Могли ли брата и сестру похитить в Паттайе ради выкупа

Файрушина также предположила, что молодых людей похитили ради выкупа или шантажа. По ее словам, сейчас необходимо установить, из какой они семьи, насколько влиятельны и обеспечены их родители, в каком районе Паттайи проживают.

«С братом и сестрой могло произойти все что угодно, например, несчастный случай», — добавила правозащитница.

Что еще могло произойти с пропавшими в Паттайе молодыми людьми

По одной из версий, Роман и Диана могли попасть в «обратное течение» во время купания в море. Так называют сильный поток, направленный перпендикулярно или наискосок от береговой линии. Его интенсивность может достигать 16 километров в час, заметил в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, выплыть из такого течения практически невозможно.

«Возможно, морское течение унесло подростков, и они утонули», — предположил адвокат.

Читайте также:

Сбросил на винт катера: россиянин убил своего сына в Таиланде — подробности

Это было секс-рабство: что сейчас с покалеченной в Дубае моделью с Украины

Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме

Рабство или бегство к любимому? Где москвичка и ее сын, пропавшие в Турции

Избивали, угрожали магией вуду: нигерийка попала в секс-рабство в России