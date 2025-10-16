Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме

Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме

Жительница Белоруссии Вера Кравцова угодила в рабство в Мьянме, отправившись на заработки в Таиланд. По данным СМИ, ее якобы убили и продали на органы. Почему друзья девушки отказываются верить в такой страшный исход, что стоит за «заманчивыми» вакансиями о работе за рубежом, какова реакция властей — в материале NEWS.ru.

Что произошло с Верой Кравцовой

Бывшая участница шоу «Голос» в Белоруссии 26-летняя Вера Кравцова в Сети наткнулась на предложение о подработке моделью в Таиланде. Она прилетела на собеседование в Бангкок, но оттуда ее вывезли на работу в скам-центр — это место, где девушки флиртуют с мужчинами на сайтах знакомств, предлагая вложить во что-то деньги. Затем они переводят средства мошенникам.

«Вера перестала выходить на связь в начале октября. Чуть позже с ее близкими связались неизвестные, сообщив, что девушку продали на органы, тело кремировали», — утверждает Mash.

По информации канала, злоумышленники расправились с Верой, потому что заработать нужную сумму для них она не смогла. Однако друзья девушки уверены, что информация о ее гибели недостоверна.

«Я держусь только за то, что пока не было официального подтверждения смерти. Есть предположение, что мошенники сказали, мол, убили ее, а сами держат в этом скам-центре. Мы надеемся на лучшее», — рассказал NEWS.ru друг девушки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что на это ответили в МИД Белоруссии

Ситуация с исчезновением белоруски в Мьянме находится на особом контроле, заявил посол Белоруссии во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме Владимир Боровиков в интервью Telegram-каналу Sputnik Беларусь.

«Какой-либо дополнительной информации о ее местонахождении и правовом статусе не поступало. Разыскные мероприятия продолжаются», — отметил он.

Приходится сожалеть о безнравственном и безответственном поведении отдельных лиц по распространению неправдивой и непроверенной информации, продолжил дипломат. Эти сведения еще больше усиливают страдания родственников и близких пропавшей.

Почему в Таиланде и Мьянме продают людей

Истории о продаже людей в Таиланде происходят регулярно последние несколько лет, и теперь наконец на них начали обращать внимание, рассказала NEWS.ru сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина.

«Была история, когда девушку заперли в подвале. Ее „подругу по несчастью“ после неудавшегося побега в наказание прилюдно подвесили к дереву, где она висела сутки, привязанная за руки», — рассказала правозащитница.

В основном подобное происходит с девушками из стран СНГ — Украины, Белоруссии, Казахстана, России. Многим из них угрожают специализированной эксплуатацией и продажей на органы. Но, как отметила Файрушина, пока достоверно не зафиксировано ни одного случая, когда эти угрозы были бы претворены в жизнь.

«Все эти истории известны от тех, кому удалось вырваться. Каждый пробует сбежать по-своему. Например, если девушек выводят на территорию страны, которую контролируют власти, то они могут обратиться к общественным организациям и выбраться. Но точных данных обо всех нет», — сообщила правозащитница.

Как попадают в рабство в Таиланде и Мьянме

Все попадают в рабство одинаковыми способами, продолжила правозащитница. Девушки откликаются на объявления о вакансиях, которые видят в социальных сетях или на известных сайтах по трудоустройству. Обычно в них сказано: «Требуется модель (IT-специалист / помощница руководителя / переводчик), место работы — Мьянма или Лаос, зарплата — $2000, проживание и питание предоставляется, поможем добраться до места работы, оформим визу».

«В таких объявлениях очень краткие требования к соискателям — знание английского на среднем уровне, приятная внешность. И за это обещают очень хорошие условия», — продолжила Файрушина.

Стоит ли ехать на работу в Таиланд

Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трудиться приходится в одном из мошеннических кол-центров Мьянмы — это крупные нелегальные комплексы, где тысячи людей из разных стран вынуждены работать на преступные синдикаты, дополнил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. «Рабы» живут по 10 человек в одной комнате, у всех забирают паспорта. Девушек могут продать в сексуальное рабство.

«Никому не советую ехать на легкий приработок. Тем, кто откликается на объявления, обещают оформить медицинскую страховку после прибытия в другую страну, но все это оказывается неправдой. Нельзя откликаться на объявления в интернете. Работать за рубежом можно, если знаете, что это за место. Например, ваши знакомые, друзья и родственники там уже работают», — рассказал турэксперт.

Что делать, если попал в рабство в Мьянме

Если вдруг россиянин попал в мошеннический кол-центр в Мьянме, ему необходимо дать знать о себе, рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

«Необходимо сообщить, что тебя нужно спасать, подать какой-то сигнал, потому что доступа туда нет никому», — отметил дипломат.

По его словам, чаще всего в посольство обращаются родственники пропавших, которым пленники сумели дозвониться из кол-центра. При этом телефоны у них отбирают.

Читайте также:

Травма, рабство, нищета: белорус годами бомжует в США, что с ним случилось

«Пленниц бьют плетью»: читинка попала в рабство в Таиланде, что известно

Работный дом: что это на самом деле, как не попасть в рабство по объявлению

Увезли и продали в рабство? Жительница Подмосковья 20 лет ищет сестру

Секс-рабство для белых девочек: полиция Британии боится мигрантов-педофилов