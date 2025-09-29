«Пленниц бьют плетью»: читинка попала в рабство в Таиланде, что известно

Молодая россиянка попала в рабство в Таиланде. Девушка откликнулась на объявление, предлагающее работу моделью, и прилетела в азиатскую страну. Там ее обманом вывезли в буферную зону в Мьянме, где заставили заниматься мошенничеством. Как это произошло и каковы шансы спасти девушку — в материале NEWS.ru.

Как россиянка попала в рабство в Таиланде

О том, что туристку из Читы обманным путем вывезли с территории Таиланда в Мьянму и продали в рабство, сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. По его данным, женщину могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.

«Первоначально нашей соотечественнице обещали работу моделью в Таиланде — соответствующее предложение она получила в одном из неизвестных Telegram-каналов и приняла решение ехать. К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму», — рассказал Томихин.

По его словам, посольство принимает меры по спасению россиянки: поддерживает контакт с дипмиссией Мьянмы в Бангкоке и тайской полицией. Он добавил, что, как правило, такие кол-центры расположены вдали от столицы. При сигнале от мьянманской стороны будет организован выезд на границу для передачи и доставки гражданки в аэропорт Бангкока, откуда ее отправят в Россию, пояснил он.

По информации диппредставительства, девушка находится в городе Мьявадди, пишет со ссылкой на посла Telegram-канал «Паттайя от А до Я».

Позже журналистам Telegram-канала Mash удалось связаться со знакомой пострадавшей. Та подтвердила, что читинка приехала в Бангкок, чтобы работать моделью.

Как уточнил канал, россиянку увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой. Там ее и других девушек заставили обманывать людей, торгуя внешностью. За непослушание пленников бьют плетью и грозят продать на органы.

Знакомая пострадавшей добавила, что в лагере большое число жителей стран СНГ, в особенности россиян, а также китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии. По ее словам, в буферной зоне не работают законы. При этом преступники предлагают пленникам возможность освобождения за $15 тыс. (1,25 млн рублей). Сейчас связи с девушкой нет.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как россияне оказываются в рабстве в странах Азии

Новости о рабах в Мьянме регулярно всплывают в медиапространстве. Так, летом стало известно сразу о двух резонансных случаях. О первом сообщали китайские СМИ. 17-летнюю китаянку обвинили в торговле людьми — она продала своего 19-летнего молодого человека в рабство мошенникам из Мьянмы за $14 тыс. (более 1 млн рублей).

Девушка пообещала помочь парню с поиском работы. В феврале 2025 года они отправились в путешествие в Бангкок, а затем — к границе между Таиландом и Мьянмой. Но в пути между ними возник конфликт, после чего на юношу напали люди с оружием. Они отобрали у него мобильный телефон и паспорт.

В течение четырех месяцев молодой человек находился в плену, занимаясь киберпреступной деятельностью. Его отпустили после выплаты родственниками выкупа в размере $48 тыс. (около 3,9 млн рублей).

Чуть больше повезло студенту из Китая — его отпустили бесплатно. Главарь преступников заявил абитуриенту, что его ожидает «светлое будущее», и освободил молодого человека. В рабство парень попал, когда искал подработку на каникулах. Мошенники предложили ему вести «высокооплачиваемые стримы». Однако вместо обещанных денег молодой человек оказался в лагере рабовладельцев в Мьянме.

Сценарии попадания людей из России, стран СНГ и Азии в плен к рабовладельцам выглядят одинаково, рассказала NEWS.ru сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина. По ее словам, в последнее время волонтеры очень часто сталкиваются с подобными историями.

«Люди ищут работу, договариваются, там может быть разная занятость — и модели, и IT им предлагают, и по помощи руководству, или Таиланд пишут, или Лаос. В итоге, когда человек приезжает в Таиланд или в Лаос, его встречают, на разных видах транспорта перевозят через границы, так как действительно это буферная зона, там повстанческая территория, там не действуют законы властей рядом стоящих государств», — пояснила она.

По словам Файрушиной, сначала человек не понимает, куда его везут, он осознает это слишком поздно, когда уже оказался на большой закрытой территории, где люди, как правило, занимаются мошенничеством.

Файрушина подтвердила, что в среднем в качестве выкупа рабовладельцы требуют за человека $10–15 тыс., эта сумма зависит от размера мошеннической организации. Однако не всегда выкуп гарантирует свободу пленника, отметила эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть ли шанс вызволить россиянку из плена в Мьянме

Арина Файрушина объяснила, что самая большая проблема заключается в том, что территория, на которой находятся мошеннические кол-центры в Мьянме, не подчиняется государству. Поэтому рейды туда проводятся совместно несколькими странами.

«Несколько стран объединяются для того, чтобы на эти территории прорваться и все эти преступные сообщества каким-то образом пытаться разоблачать. Но это процесс небыстрый. Если говорить о помощи с точки зрения государств, то это занимает несколько месяцев», — пояснила эксперт.

Однако в ряде случаев пленников все же удавалось вызволить, рассказала Файрушина. По ее словам, в ходе рейдов иностранных граждан вывозят из буферной зоны на территорию государства, которое расположено ближе всего к конкретной преступной локации, как правило, в Таиланд или Мьянму. При этом пленников могут ждать новые проблемы, отметила собеседница.

«Когда человек оказывался на территории страны, в которой есть хоть какие-то законы, там уже можно было оказывать какую-то помощь. Там есть общественные организации, и можно какой-то транзит организовывать. Но если виза уже истекла, то есть опасность, что человек попадет в депортационную тюрьму», — предупредила она.

Файрушина подчеркнула, что соглашаться на предложение легкого заработка нельзя. По ее словам, вызволение человека из рабства в Мьянме — это скорее удача, и никакого гарантированного способа спасения иностранцев нет. Она рассказала, что в некоторых случаях вызволить людей помогали организованные рейды нескольких стран — Китая с Казахстаном или Мьянмы с Таиландом.

Кроме того, однажды сработала схема с выкупом девушки из рабства. Другой пленнице удалось заручиться помощью сотрудника преступной организации.

«И был у нас случай, когда девушке удалось договориться с одним из работников компании, который ее тихонечко ночью вывез. Но, как вы понимаете, все, что я вам перечислила, это всегда дело случая и дело удачи», — отметила специалист.

Она добавила, что родственники и друзья похищенной в Таиланде читинки пока не обращались в организацию за помощью.

