Работный дом: что это на самом деле, как не попасть в рабство по объявлению

Практически на любом городском вокзале, в электричках или просто на столбах можно увидеть характерные листовки: «Работа с проживанием» и «Помощь в восстановлении документов». Чаще всего объявление дополнено заманчивым: «Выплата от 1500 рублей каждый день». NEWS.ru выяснил, что иногда бывает, если откликнуться на такое объявление.

Как мужчина попал в «работный дом» в Подмосковье

Три года назад жителя Белоруссии Тимура выгнала из дома жена, он приехал в Москву, сильно запил и потерял документы. Объявление, которое он увидел на столбе, было как раз кстати — оно предлагало «стабильный доход, бесплатное проживание и питание». Тимур выпросил телефон у прохожего, и, не веря в удачу, позвонил.

«Человек на другом конце связи растекся в любезностях: „Именно здесь помогают таким, как ты!“. Уже через час за мной прилетели на машине, отвезли в коттедж где-то на востоке Подмосковья, объявив, что это „центр реабилитации“. Там жили еще пятнадцать мужчин», — вспомнил в беседе с NEWS.ru Тимур.

В «реабилитационном центре» обстановка была более чем скромная: двухъярусные кровати, иногда кусали клопы. Можно было помыться и поесть. Алкоголь — под запретом. Жильцов заставляли три раза в день молиться, звонить близким не давали, обыскивали карманы. Тимур рассказывает, что через некоторое время хозяин «приюта» вызвал его на разговор.



«Он сказал: „Мы тебе помогли, и нужно это отработать“. Каждый день заставляли загружать кирпичи, перевозить мебель, делать навес и так далее. Работу находили некие „бригадиры“», — говорит собеседник NEWS.ru.

По словам Тимура, когда он требовал оплатить работу, всегда слышал: «Ты еще не готов». Как-то на стройке, когда нужно было разгрузить кирпичи, у его пожилого соседа прихватило спину. За отказ трудиться, его начали избивать, обвиняя в «неблагодарности». Вечером того же дня Тимур предложил мужчине бежать, и услышал в ответ: «А куда я пойду?» В этот момент Тимур решил уйти сам, благо, ему никто не препятствовал. Скоро ему удалось связаться с родственниками и вернуться домой.

Что будет, если позвонить по номеру с объявлением о бесплатной помощи

Корреспондент NEWS.ru позвонил по одному из объявлений, предлагающему «помощь в трудных жизненных ситуациях для граждан РФ и РБ». По телефону ответила женщина, представившаяся Светланой.

Журналист озвучил свою «легенду»: «Я приехал в Москву три дня назад вместе с женой. Мы потеряли документы и нам некуда идти. Вы правда можете помочь?»

«Вы можете жить у нас и быть разнорабочим на стройке! Проживание и питание бесплатно, оплата — 1750 рублей за смену, из них 200 мы ежедневно выдаем на сигареты, остальное — в конце каждой недели. Платить каждый день мы не можем, это распоряжение заказчика работ», — ответила Светлана.

— Вы поможете нам восстановить документы? , — продолжил разговор корреспондент.

— Вас ребята научат, как это делать. Если будете слушать, что они говорят, паспорт вам сделают всего за 5 дней! Вы пойдете в МФЦ, подадите документы, сделаете фотографии, квитанции оплатите и все. Готово.

— А где мы будем жить?

— В коттедже в Домодедово, с вами будут находиться другие люди, кто попал в беду Всего 20 мужиков. Живем дружно — у каждого своя кровать, есть два санузла, горячая вода. От вас требуется только одно — ходить на работу.

— Ничего если у меня проблемы с алкоголем?

— А вот пить у нас категорически нельзя! При входе в коттедж есть алкотестер. Но раз в неделю вы сможете взять выходной и оторваться.

— Про какую работу вы говорите?

— Придется работать на стройке. Но вы не волнуйтесь, я сама плачу каждому зарплату! Сейчас куча ребят, кого кидают на вахтах, кто теряет документы и остается без денег! Все обращаются к нам, мы всем помогаем! Для этого вам нужно сейчас доехать до метро Варшавская, а потом мне позвонить. Я приеду и вас заберу.



— А куда мне деть жену?

— Приезжайте на Варшавскую один. У нас нет семейных комнат. Возможно, мы оформим вашу супругу в приют, но только лишь через неделю после вас. Правила у нас такие. А так, в целом, у нас есть две девочки, которые готовят еду на всех и прибираются. Если вы хорошо себя покажете, ваша жена может стать третьей.

Как устроены «работные дома» в Москве и Подмосковье

Объявления о предоставлении экстренной и бесплатной помощи пишут представители «работных домов». В России они есть практически в каждом регионе, из них несколько сотен находится в Подмосковье. Обычно это арендованные коттеджи и квартиры, объяснил NEWS.ru руководитель сети приютов для бездомных «Ной» Емилиан Сосинский. Многие из его постояльцев прошли ранее подобные заведения, где использовался принудительный труд.

«Те, кто откликнулись на такое объявления, часто рассказывают, что им не заплатили, у некоторых забрали документы, чтобы было сложнее уйти», — рассказывает он.

По его словам, на такие организации работают рекрутеры. Каждый день они ищут рабочую силу на вокзалах и улицах в крупных городах. Постояльцы обычно трудятся на стройках: таскают, копают, ломают, подметают, занимаются другим неквалифицированным трудом. Часто на работу их вывозят под конвоем, чтобы не сбежали. Место где применяется рабочая сила обычно ищут так называемые «диспетчеры».

«За каждого человека диспетчер имеет прибыль — от 200 рублей. В зависимости от его квалификации сумма вознаграждения может дойти до нескольких тысяч», — объясняет Сосинский.

Работные дома не имеют официального статуса, продолжил он. Разве что, у его хозяина может быть открыто ИП, но этим многие пренебрегают, чтобы не платить налоги. Главная сложность — снять коттедж, потому что не все местные жители в восторге от такого соседства. Обычно это делают там, где подобная «организация» уже была. В последнее время стали все чаще арендовать квартиры. Это прибыльный бизнес, отметил Сосинский.

«Представим, что в доме живет 10 человек. Если хозяин честный, то каждому из них в конце месяца отдают примерно половину заработанных денег, все равно, у хозяина остается к примеру 400 тысяч рублей. Из них нужно оплатить аренду дома, „коммуналку“, питание. Максимум, это получится минус 150 тысяч. И все равно около 250 тысяч чистой прибыли», — рассказывает собеседник NEWS.ru.

Какие бывают «работные дома»

Есть объявления, где предлагают работу для алко- и наркозависимых. Подобные «работные дома» называют «пьяными». В них главное, чтобы человек отработал смену и деньги за него были получены. Как рассказывает Сосинский, в них могут и табуретку о голову сломать, «опустить» по уголовным понятиям, и как правило не платят совсем ничего. Зато можно ежедневно пить алкоголь. Люди находятся там, пока не становятся инвалидами. Когда они перестают приносить прибыль, их выбрасывают на улицу.



Самая жесткая разновидность «работных домов», называется «рабские», продолжил Сосинский. Туда людей привозят в бессознательном состоянии. Обычно их подбирают на улице пьяными или находящимися под наркотиками и грузят в машину, протрезвляют, а после строго контролируют — не пускают никуда, привозят на работу и забирают с нее.

«Могут давать рублей пятьсот в конце недели, могут не платить совсем. А потом говорят: „Мы тебя на ноги поставили, и ты должен на нас работать!“» — говорит он.

Он отметил, что есть и честные «работные дома», где людям помогают встать на ноги и платят, сколько обещали. В московском регионе таких больше, чем в любом другом. В иных местах постояльцу-работнику платят по 100–200 рублей в день.

Как «работные дома» заманивают людей

Объявления о «трудоустройстве и бесплатным питанием и проживанием» со столбов большей частью уже перекочевали в интернет, сервисы по трудоустройству и в социальные сети, пояснила NEWS.ru сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина. Некоторые обещают «бесплатную помощь в борьбе с алкогольной или наркотической зависимостью». Обычно это псевдо-реабилитационные центры, за которыми также скрываются «работные дома».

«Те, кто устраивает такой центр, обещают, что „лечение“ будет бесплатным и ему помогут. А на самом деле заставляют подписывать договор, по которому человек обязуется отдать им документы, телефон. Говорят, что это „способ излечения от зависимости“. Понятно, что этот документ не имеет никакой юридической силы», — объяснила эксперт.

Принудительную работу в таком «реабилитационном центре» именуют трудотерапией.

«У нас очень много заявок, по которым мы помогаем людям освободиться из рабства. Потом с ними разговариваем и выясняем, что они часто откликались на подобного рода объявления. На самом деле реагировать на них нельзя, потому что ты не знаешь, что с тобой произойдет дальше», — рассказала Файрушина.

Что делать, если вы увидели объявление о «бесплатной помощи»

На объявления, расклеенные на столбах, не стоит обращать внимания. На сайте правительства Москвы указаны социально ориентированные организации, среди них — официальные пансионаты. Если организация есть в списке, значит, все в порядке, там помогут, посоветовала Файрушина.

«В первую очередь обратите внимание на то, что у организации должны быть реквизиты, официально оформленные юридические лица и прочее. Конечно, в каком-то смысле вас может обезопасить тот факт, что с вами заключат официальный документ. Пусть это будет гражданско-правовой договор, где будет указано, что за работу вы должны получить оплату», — прокомментировала Файрушина.

Если в «рабочем доме» оказались вы или ваш знаковый, можно обратиться в полицию позвонив по номеру 102, добавил Сосинский.



«Правда, вам нужно помнить, что часто „рабочие дома“ платят местным операм либо участковым», — объяснил он.

Почему работные дома находится в «правовом вакууме»

Год назад правозащитники вычислили «работный дом» в Кратово. «Постояльцы» рассказывали, что у них отбирали документы, избивали, давали спать несколько часов в сутки и перевозили на работу в закрытых газелях. В Балашихе жителей квартиры заставляли попрошайничать. Похожая история случилась в Пушкино — мужчина обратился за помощью, а оказался в «работном доме», где против воли ему пришлось чистить снег.

На объявления с предложением помощи, расклеенных по вокзалам, полиция не обращает внимания, потому что это не ее обязанность, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Этим должны заниматься местные администрации. Они отвечают за поддержание территории в надлежащем виде и защите от нелегальной рекламы.

В то же время, по мнению юриста, деятельность многих «работных домов» попадает под статью 127.2. УК РФ «Использование рабского труда». Она предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

