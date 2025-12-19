Чем заняться в Москве 20–21 декабря: «Музейная неделя», «Щелкунчик» и елки

Представляем очередной обзор афиши Москвы на эти выходные, 20 и 21 декабря. Рассказываем, где посмотреть балет «Щелкунчик» в новой интерпретации, познакомить ребенка с наукой и послушать популярную музыку. Рассказываем, как провести уик-энд увлекательно с девушкой, ребенком или друзьями.

Выставка в Третьяковке, спектакли и концерты: куда сходить в Москве 20 и 21 декабря с девушкой

Какие концерты пройдут в эти выходные? В субботу отправляйтесь послушать Анну Асти, Pyrokinesis, Radio Tapok. Любителям классики советуем сходить в Московскую консерваторию: послушайте музыку Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Георгия Свиридова.

Из новых интересных экспозиций, куда можно сходить с девушкой, — совместный проект Третьяковской галереи и РОСИЗО. Он стал первым в масштабном цикле «Наследие эпохи». Серия выставок расскажет о художниках, что формировали национальные школы живописи в советский период. Выставка охватывает разные этапы творчества Михаила Савицкого — одного из главных мастеров белорусского и советского искусства второй половины XX века.

В это воскресенье есть отличный повод отправиться в театр Ермоловой. Тут покажут хит — оперетту «Сильва» с Олегом Меньшиковым. В Театре «Маска» идет веселый мюзикл «Первое свидание», а Театр комедии показывает драматическую постановку «Похороните меня за плинтусом» по одноименной повести Павла Санаева.

Не получилось достать билеты в Большой театр? Освежающая и смелая интерпретация от хореографа Юрия Посохова ждет вас в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко: огромная книга в качестве декораций, жутковатые костюмы мышей и дерзкие, хулиганские па. Постановка сочетает традиционную музыку с современными идеями. Сходите с девушкой, парнем, друзьями или родственниками!

Прима-балерина Большого театра Алена Ковалева и премьер музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Иван Михалев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Научная елка и волшебная выставка: куда сходить в Москве с ребенком в выходные 20–21 декабря

В конце декабря советуем сходить с ребенком во Всероссийский музей декоративного искусства! Новогодняя выставка-путешествие здесь развернется в двух пространствах — «Волшебный лес» и «Дом», где сказочные и мифологические образы воплощены в стекле, фарфоре, керамике и текстиле. Часть экспозиции интерактивна: гости могут примерить костюм Настеньки из «Морозко», полистать тканевую книгу и поиграть с дизайнерским конструктором.

Научная елка WOW! HOW? пройдет в Театральном центре на Плющихе. Шоу посвящено тому, как технологии изменят привычные праздники. Вы увидите, каким может стать Новый год через сто лет — в мире суперкомпьютеров, ИИ и невероятных научных открытий. Сходите с ребенком, чтобы увидеть физические, химические, инженерные опыты, роботов, научные инсталляции и реквизит, созданный специально для представления.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: письма Деду Морозу и походы по музеям

В Москве проходит очередная «Музейная неделя»! В субботу в этот раз бесплатно сходить можно будет в Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени, а в воскресенье — в целых шесть учреждений: например, в музеи Михаила Булгакова, Николая Гоголя, Сергея Есенина.

Театр «На досках» на Патриарших приглашает 20 декабря на спектакль «Сталинград» о событиях Великой Отечественной войны. Чтобы сходить бесплатно, не забудьте записаться на посещение заранее на сайте театра.

20 и 21 декабря сходите с ребенком на сказочный мастер-класс «Письмо Деду Морозу» на Buro Market в универмаге «Цветной». Внимание: нужно предварительно зарегистрироваться!

