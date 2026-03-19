Израильского посла вызовут в МИД РФ после атаки на журналистов RT в Ливане

В ближайшее время МИД России вызовет посла Израиля в Москве, Одеда Йосефа, чтобы выразить ему официальную позицию по поводу нападения на журналистов RT в Ливане, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что действия израильских властей и военных нарушают международные правовые нормы, препятствуют работе журналистов и угрожают их безопасности.

Российская сторона намерена изложить свои оценки произошедшего послу Израиля в Москве, вызов которого в МИД России состоится в ближайшее время, — следует из комментария.

Ранее сообщалось, что корреспондент Стив Суини и оператор телеканала RT пострадали во время выполнения своих профессиональных обязанностей на юге Ливана. Согласно информации, оба журналиста находятся в сознании и получают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, израильский самолет атаковал их автомобиль, когда съемочная группа пересекала мост рядом с военной базой.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил восхищение работой журналистов в горячих точках. Он назвал нападения на журналистов неприемлемыми и напомнил о российских репортерах, погибших в Донбассе и на Украине.