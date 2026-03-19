Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 20:27

Израильского посла вызовут в МИД РФ после атаки на журналистов RT в Ливане

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Одед Йосеф
Подписывайтесь на нас в MAX

В ближайшее время МИД России вызовет посла Израиля в Москве, Одеда Йосефа, чтобы выразить ему официальную позицию по поводу нападения на журналистов RT в Ливане, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что действия израильских властей и военных нарушают международные правовые нормы, препятствуют работе журналистов и угрожают их безопасности.

Российская сторона намерена изложить свои оценки произошедшего послу Израиля в Москве, вызов которого в МИД России состоится в ближайшее время, — следует из комментария.

Ранее сообщалось, что корреспондент Стив Суини и оператор телеканала RT пострадали во время выполнения своих профессиональных обязанностей на юге Ливана. Согласно информации, оба журналиста находятся в сознании и получают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, израильский самолет атаковал их автомобиль, когда съемочная группа пересекала мост рядом с военной базой.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил восхищение работой журналистов в горячих точках. Он назвал нападения на журналистов неприемлемыми и напомнил о российских репортерах, погибших в Донбассе и на Украине.

МИД РФ
Мария Захарова
Израиль
послы
журналисты
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.