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05 июня 2026 в 12:35

Раскрыто возможное место встречи глав МИД России и стран Персидского залива

Встреча глав МИД России и Совета стран Персидского залива может пройти в Москве

Ахмед ас-Саати Ахмед ас-Саати Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Очередное министерское заседание в рамках Стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) может состояться в Москве в октябре, заявил посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати на полях ПМЭФ. Дипломат отметил, что в настоящее время идет активная подготовка к ежегодной встрече глав внешнеполитических ведомств, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас идет подготовка к ежегодной встречи глав МИД РФ и ССАГПЗ. Обычно место проведения заседания чередуется: один год в России, другой — в одной из арабских стран Персидского залива. Есть предложение провести встречу в Москве в октябре, — сказал посол.

Тем не менее, продолжил дипломат, окончательное решение по дате и месту проведения заседания будет принято в рамках дальнейшей координации между Россией и странами — членами ССАГПЗ. Предыдущая министерская встреча в таком формате проходила в Сочи в сентябре 2025 года.

Ранее представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявлял, что государства Персидского залива поддерживают постоянную связь с Россией по вопросам в сфере энергобезопасности. Так он прокомментировал видеоконференцию представителей стран ССАГПЗ и Иордании.

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