Катар обратился к России по линии энергетической безопасности МИД Катара: страны залива координируются с Россией по энергобезопасности

Государства Персидского залива поддерживают постоянную связь с Россией по вопросам в сфере энергобезопасности, сообщил ТАСС представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Так он прокомментировал видеоконференцию представителей стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Иордании.

Как вы знаете, такие встречи проводятся регулярно <…>. Координация между ССАГПЗ и всеми международными партнерами, включая Россию, идет постоянно. У нас много общих вопросов, особенно касающихся энергетики и мировой энергетической безопасности, — уточнил Мухаммед аль-Ансари.

Ранее Иран заверил Москву в отсутствии проблем с пропуском российских судов через Ормузский пролив. Посол РФ в Исламской Республике Алексей Дедов отметил, что иранские партнеры согласились пропускать отечественные суда через пролив после согласования вопросов безопасности с иранской стороной.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настаивает на немедленном прекращении любых агрессивных действий, направленных против Ирана. Глава ведомства подчеркнул, что российская сторона выступает за урегулирование военных действий.