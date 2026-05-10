10 мая 2026 в 21:40

Иранские дроны обрушились на коммерческое судно США у берегов Дохи

Fox News: иранские дроны атаковали американское судно Neha у берегов Дохи

Коммерческое судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе, сообщает телеканал Fox News. Инцидент произошел, когда судно находилось на якорной стоянке вблизи побережья Катара. На борту находились 23 моряка, никто из них не пострадал.

Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи, — говорится на сайте телеканала.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщал, что на сухогрузе у берегов Катара вспыхнул пожар после попадания снаряда. По данным ведомства, пламя удалось оперативно потушить, обошлось без пострадавших. Инцидент произошел в 23 морских милях к северо-востоку от Дохи, Катар.

До этого ВС Ирана вынудили три эсминца США покинуть Ормузский пролив. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили о проведении крупномасштабной совместной операции, в ходе которой был нанесен «значительный ущерб» американским военно-морским силам.

