Сухогруз у побережья Катара получил неожиданный «гостинец» Пожар вспыхнул на сухогрузе у побережья Катара после попадания снаряда

На сухогрузе у берегов Катара вспыхнул пожар после попадания снаряда, передает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в соцсети X. По данным ведомства, пламя удалось оперативно потушить, обошлось без пострадавших.

UKMTO получил сообщение об инциденте в 23 морских милях к северо-востоку от Дохи, Катар. Капитан сухогруза сообщил о попадании снаряда. Возник пожар, который был потушен, жертв нет. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Ирана отказались пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкционной политике США против Исламской Республики. Как заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, такие меры будут приняты безусловно.

До этого стало известно, что силы Ирана вынудили три американских эсминца покинуть Ормузский пролив. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили о проведении крупномасштабной совместной операции, в ходе которой был нанесен «значительный ущерб» американским военно-морским силам.