На Западе раскрыли, кого ОАЭ пытались втянуть в войну с Ираном Bloomberg: ОАЭ пытались создать коалицию против Ирана

ОАЭ пытались убедить Саудовскую Аравию и Катар присоединиться к скоординированным военным действиям против Ирана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян после ударов США и Израиля в конце февраля провел серию переговоров с региональными лидерами. Эмираты настаивали на коллективном ответе для сдерживания Тегерана, но не получили поддержки.

Страны Персидского залива заявили, что не считают конфликт своей войной, уточняет Bloomberg. По данным источников агентства, разногласия на фоне эскалации привели к ухудшению отношений между ОАЭ и Саудовской Аравией.

Впоследствии ОАЭ проводили ограниченные автономные операции против Ирана, не заручившись помощью Эр-Рияда и Дохи. Агентство указывает, что на фоне противостояния углубились разногласия внутри Совета сотрудничества арабских государств Залива и возросла региональная нестабильность из-за ударов по энергетическим объектам нескольких стран этой зоны.

Ранее гава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил на брифинге, что Тегеран и Вашингтон отложили переговоры по поводу иранского обогащенного урана ввиду глубоких противоречий. Стороны посчитали данный вопрос чрезмерно трудным для нынешней стадии диалога, добавил дипломат.