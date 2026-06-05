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05 июня 2026 в 00:11

Путин привел яркий пример дружбы России и Узбекистана

Путин: флагманский проект АЭС стал ярким примером дружбы России и Узбекистана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии начала строительства первой в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту заявил, что этот флагманский высокотехнологичный проект является ярким примером дружбы и стратегического партнерства Москвы и Ташкента. Начало заливки бетона в фундамент первого энергоблока означает переход работ в практическую плоскость.

То, что Россия и Узбекистан реализуют такой действительно флагманский высокотехнологичный проект, является ярким примером дружбы и сотрудничества двух наших государств, свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям, это лучшее тому доказательство, — отметил Путин.

Партнерство, как указал глава российского государства, носит обоюдовыгодный характер. Оно способствует процветанию и повышению благосостояния народов обеих стран.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также запланировали контакты на ближайшее время.

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