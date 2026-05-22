Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе телефонного разговора обсуждены актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также планы контактов на ближайшее время, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин в эту пятницу, 22 мая, проведет международный телефонный разговор. По его словам, по итогам контакта будет опубликовано краткое сообщение.

До этого бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп очарован российским лидером. Он обратился с вопросом к бывшему министру обороны США Марку Эсперу. Расмуссен поинтересовался, почему Трамп, как ему кажется, часто использует риторику Путина и оказывает давление на Украину и европейские страны.