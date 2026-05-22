Демограф раскрыл, какое поколение россиян стало рекордно одиноким

Нынешняя молодежь стала рекордно одиноким поколением за последние 100 лет, заявил в беседе с НСН демограф Сергей Галиев. По его мнению, именно это и стало главным фактором снижения рождаемости.

Это плавный процесс, нельзя сказать, что это какой-то внезапный провал. Такова общая динамика. Нет никаких резких причин для падения рождаемости, она просто постепенно снижается. А основная глобальная причина такого положения вещей — кризис семьи. У нас ежегодно сокращается количество семей, а количество одиноких людей растет, особенно среди молодежи. Такого не было никогда за последние 100 лет. Нынешнее молодое поколение самое одинокое, — высказался Галиев.

По его мнению, к этому, в частности, привели новые технологии, которые дистанцировали людей друг от друга. Он отметил, что проблему одиночества не особо осознают. Льготы молодым родителям дадут лишь временный эффект, но не решат ее, считает эксперт. Он добавил, что молодые мужчины одиноки в 60% случаев, а женщины — в 40%.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России. По его словам, это поможет повысить рождаемость в стране.