Раскрыто имя нового главного тренера мадридского «Реала»

Альваро Арбелоа покидает пост главного тренера мадридского «Реала», сообщает AS. Он заявил об этом на пресс-конференции перед матчем последнего тура чемпионата Испании.

Я хочу увидеть отличный матч, попрощаться с болельщиками и подарить им победу. Это большая ответственность — сыграть последний матч дома, это особенное событие. Я хочу порадовать «Бернабеу», — сказал Арбелоа.

Известно, что «Реал» 23 мая примет «Атлетик» в 38-м туре. При этом новым главным тренером станет Жозе Моуринью. Арбелоа подчеркнул, что менять решение не собирается, поскольку ощущает в себе желание идти дальше и принимать новые вызовы.

Ранее «Барселона» заняла первое место в чемпионате Испании по футболу сезона-2025/26. Это случилось после победы в домашнем матче над мадридским «Реалом» со счетом 2:0 в матче 35-го тура. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу». Забили мячи Маркус Рэшфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18-я).

До этого «Краснодар» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла на стадионе в Краснодаре. Основное время матча завершилось без забитых мячей со счетом 0:0.