«Краснодар» обыграл «Динамо» и вышел в суперфинал Кубка России

«Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти и вышел в суперфинал Кубка России

«Краснодар» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла на стадионе в Краснодаре.

Основное время матча завершилось без забитых мячей со счетом 0:0. Первая игра между командами в Москве также закончилась нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались футболисты из южной команды со счетом 6:5.

Благодаря этой победе «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России. Там команда встретится с московским «Спартаком», который в финале пути регионов обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Ранее ФК «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба. Питерская команда вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 62 очка.

До этого экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин спрогнозировал ничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо». По его словам, железнодорожникам необходимо побеждать, поскольку команда Михаила Галактионова борется за третье место, но сделать это будет непросто.

