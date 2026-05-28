Синдром больного здания: как уборка в офисе влияет на KPI

Erid: 2W5zFFzUvcR

«Синдром больного здания» — термин не из художественной прозы. Это официально признанное ВОЗ явление, описывающее совокупность симптомов у сотрудников, которые связаны с нахождением в конкретном здании: головные боли, усталость, сложности с концентрацией, раздражение слизистых, кожные реакции. Симптомы проходят после выхода из здания и возвращаются при возвращении в него.

По оценкам ВОЗ, в разной степени с этим явлением сталкиваются сотрудники почти 30% современных офисных зданий по всему миру. И хотя причин у синдрома несколько — от проблем с вентиляцией до строительных материалов — одним из ключевых факторов является качество уборки и поддержания чистоты в помещениях.

Что скрывается в офисной пыли

Офисная пыль — далеко не безобидный налет на поверхностях. В ее составе — частицы отмерших клеток кожи, споры плесени и грибков, клещи-дерматофагоиды и продукты их жизнедеятельности, частицы химических веществ от пластика, мебели и оргтехники, а также бактерии и вирусы.

Открытое американское исследование 2019 года показало: клавиатура среднестатистического офисного сотрудника содержит в 400 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза. Телефонная трубка, мышь, поверхность стола — все это зоны накопления микрофлоры, которая при недостаточной дезинфекции становится источником перекрестного заражения.

Последствия для бизнеса вполне конкретны: рост числа ОРВИ в коллективе, больничные листы, снижение концентрации внимания из-за аллергических реакций и общего дискомфорта. По данным исследования Harvard Business School, «загрязненная» офисная среда снижает когнитивные функции сотрудников на 101% по сравнению с зеленым офисом с чистым воздухом.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Уборка и производительность: есть ли связь

На первый взгляд это звучит как натяжка: как качество уборки может влиять на производительность труда? Однако исследовательская база по этой теме весьма убедительна.

Исследование Принстонского университета показало, что беспорядок и захламленность в рабочем пространстве снижают способность к концентрации и увеличивают уровень кортизола — гормона стресса. Другие работы демонстрируют прямую корреляцию между чистотой пространства и субъективной оценкой сотрудниками своей продуктивности.

Британское исследование компании Interface 2014 года показало: работники, удовлетворенные состоянием офисной среды, включая чистоту, на 16% продуктивнее недовольных коллег и в три раза реже задумываются о смене работы. Для компании с 100 сотрудниками это измеримая разница в операционной эффективности.

«Мы часто приходим к клиентам, которые жалуются на высокую текучесть кадров или на то, что сотрудники часто болеют, — рассказывают специалисты „Империи решений“. — После аудита помещений выясняется, что проблема решается на уровне пересмотра регламентов уборки и введения профессиональных стандартов дезинфекции».

Протокол дезинфекции: зачем нужен стандарт

После пандемии COVID-19 отношение бизнеса к дезинфекции офисных помещений изменилось кардинально. Если раньше это считалось «медицинской» темой, то теперь протокол дезинфекции стал частью операционного управления для большинства крупных компаний.

Профессиональный протокол дезинфекции предполагает не просто протирание поверхностей — это система: определенная периодичность обработки контактных поверхностей сертифицированными дезинфицирующими средствами, регулярная дезинфекция санузлов и кухонных зон, обработка оргтехники, ковровых покрытий и мягкой мебели с учетом их специфики.

Важно понимать: дезинфекция и уборка — не одно и то же. Уборка удаляет видимые загрязнения. Дезинфекция уничтожает невидимые микробиологические угрозы. Для поддержания здоровой рабочей среды необходимы оба компонента.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Воздух в офисе: недооцененный фактор

Качество воздуха в офисном помещении напрямую зависит от состояния системы вентиляции и регулярности ее обслуживания. Засоренные фильтры рециркулируют загрязненный воздух, распределяя пыль, споры плесени и бактерии по всему помещению. При этом система продолжает «работать», то есть формально выполнять свою функцию.

По нормам технической эксплуатации, фильтры вентиляционных систем должны меняться каждые 3–6 месяцев в зависимости от условий эксплуатации. На практике во многих зданиях они не меняются годами. Результат — хронически плохое качество воздуха, которое сотрудники воспринимают как «что-то не то с офисом», не понимая причины.

Комплексное обслуживание от «Империи решений» включает регулярный осмотр и обслуживание вентиляционного оборудования, что позволяет поддерживать нормативное качество воздуха в помещениях — без дополнительных подрядчиков и лишней координации.

Чистый офис — конкурентное преимущество

В условиях борьбы за таланты чистота и комфорт рабочего пространства превратились в HR-инструмент. Соискатели все чаще оценивают офис как среду обитания, а не просто место работы. Безупречно чистое, ухоженное пространство сигнализирует: здесь заботятся о людях.

Инвестиции в профессиональное обслуживание офисных помещений — это не расходы на «мытье полов». Это управление здоровьем, продуктивностью и лояльностью команды. Измеримые показатели, которые прямо влияют на финансовые результаты компании.

РЕКЛАМА: ООО «ИМПЕРИЯ РЕШЕНИЙ», ИНН 7733443670