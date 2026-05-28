Пятерых членов ОПГ арестовали за торговлю оружием и похищения людей

Центральный районный суд Челябинска арестовал пятерых предполагаемых участников организованной преступной группы «Артаковские», сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Задержания были проведены сотрудниками УФСБ по региону при силовой поддержке Росгвардии накануне, 27 мая.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении ранее задержанных УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии пятерых участников организованной преступной группы «Артаковские», — говорится в сообщении.

Фигурантам уже предъявлены обвинения по нескольким статьям. В числе инкриминируемых статей — похищение человека, кража, вымогательство, хулиганство, незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По версии правоохранителей, все пятеро задержанных связаны с находящимся в СИЗО предполагаемым лидером ОПГ Артаком Варосяном и его активными сторонниками.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Россия экстрадировала гражданина Румынии, который попал в международный розыск за участие в ОПГ. По ее словам, иностранца передали при содействии НЦБ Интерпола. Ему также вменяли подстрекательство к убийству, хранение фальшивых денег и нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами.