На СВО погиб главарь кубанской ОПГ «черных риелторов»

Предполагаемый лидер ОПГ «черных риелторов» из Краснодарского края Михаил Литовка погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал SHOT. Опознать его тело удалось лишь спустя полтора года после гибели. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Литовка получил известность после расследования серии преступлений, связанных с недвижимостью. По версии следствия, в 2010 году он вместе с сообщником начал переоформлять жилье уязвимых жителей региона по поддельным документам. Одним из эпизодов дела стало убийство владельца дома после сделки по продаже недвижимости. Следствие также связывало группу с поджогом дома и рядом других преступлений.

В 2012 году Литовку задержали, а позднее суд приговорил его к 18,5 года колонии строгого режима. Вину он не признавал, заявляя, что стал жертвой оговора. После 11 лет заключения, в 2023 году, Литовка подписал контракт с Минобороны и отправился в штурмовое подразделение.

Ранее стало известно, что киллер ОПГ «Ореховская» Олег Пронин после освобождения из колонии устроился работать водителем бизнес-такси. Бывший участник банды провел за решеткой 24 года и вышел на волю в 2023 году.