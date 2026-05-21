21 мая 2026 в 10:22

В Госдуме рассказали, кому начнут выдавать удостоверения ветерана

Депутат Выборный: удостоверение ветерана сможет получить ряд гражданских

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Некоторые гражданские лица смогут получить удостоверение ветерана, заявил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он отметил, что такую возможность получат лица, направлявшиеся для обеспечения нужд СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, даже если человек героически проявил себя в командировке, но не попадал под формальные критерии, например, не отработал полный срок в связи с травмой, в выдаче удостоверения могли отказать, — подчеркнул Выборный.

Депутат объяснил, что теперь ветеранами могут стать те, кто проявил выдающиеся заслуги в рамках СВО, например, получил награды от Президента Российской Федерации, Правительства РФ или от различных ведомств. По его словам, также теперь военнослужащие получат дополнительное время для оформления социальной помощи.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России разработало порядок получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников СВО. Согласно документу, статус смогут получить те, кто был направлен в зону проведения СВО госорганами или организациями, имеют награды и отработали не менее шести месяцев.

