21 мая 2026 в 11:05

Пенсионер изрешетил бывшую жену после ссоры

Пенсионер ранил из ружья бывшую жену в Хабаровском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае в отношении 72-летнего пенсионера, который выстрелил из ружья в свою бывшую жену, сообщил Telegram-канал Amur Mash. По предварительным данным, мужчина приехал в поселок Переяславка-2 к бывшей супруге. Он хотел обсудить недавнее расставание, но во время разговора между ними возник конфликт.

После ссоры пенсионер вышел из подъезда на улицу. Затем он взял ружье и выстрелил картечью в окно квартиры. В момент выстрела рядом с окном находилась женщина. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Информация о ее состоянии не уточняется. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан местный житель, который выстрелил в прохожую из пневматического оружия после конфликта из-за замечания компании на улице. Подозреваемого задержали. Пневматическое оружие и пули были изъяты.

До этого в Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после ранения 14-летнего подростка. Инцидент произошел в Люберцах. Мужчина выстрелил в мальчика из пневматического ружья из окна дома. В результате выстрела подросток получил ранение в спину. Его доставили в больницу.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

