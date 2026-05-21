Пенсионер изрешетил бывшую жену после ссоры

Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае в отношении 72-летнего пенсионера, который выстрелил из ружья в свою бывшую жену, сообщил Telegram-канал Amur Mash. По предварительным данным, мужчина приехал в поселок Переяславка-2 к бывшей супруге. Он хотел обсудить недавнее расставание, но во время разговора между ними возник конфликт.

После ссоры пенсионер вышел из подъезда на улицу. Затем он взял ружье и выстрелил картечью в окно квартиры. В момент выстрела рядом с окном находилась женщина. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Информация о ее состоянии не уточняется. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан местный житель, который выстрелил в прохожую из пневматического оружия после конфликта из-за замечания компании на улице. Подозреваемого задержали. Пневматическое оружие и пули были изъяты.

До этого в Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после ранения 14-летнего подростка. Инцидент произошел в Люберцах. Мужчина выстрелил в мальчика из пневматического ружья из окна дома. В результате выстрела подросток получил ранение в спину. Его доставили в больницу.