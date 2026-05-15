Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в российском регионе

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. У воздушного судна поврежден фюзеляж, люди не пострадали.

15 мая 2026 года около 11 часов по местному времени (04:00 мск) при выполнении посадки вертолета типа Ми-8 авиакомпании АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» после выполнения авиационных работ допущено повреждение задней части фюзеляжа воздушного судна. Члены экипажа и служебные пассажиры не пострадали, — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По этому факту организована проверка.

Ранее самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета. Там приостанавливали прием и отправку рейсов. Руководство аэропорта отметило, что ситуация находится под контролем.

До этого сообщалось, что самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме. Посадка была незапланированной. Известно, что на борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.