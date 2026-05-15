Милонов заступился за российских школьниц после оскорблений Стерлигова

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал выпускниц и их родителей не обращать внимания на экзальтированные и оскорбительные высказывания бизнесмена Германа Стерлигова, который назвал школьниц «папуасами» за их яркий макияж. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что предприниматель является весьма «специфичным» человеком.

Я бы посоветовал выпускницам и их родителям не принимать во внимание экзальтированные заявления. Герман Львович [Стерлигов] сделал уже столько высказываний, что обращать свой фокус на них нет совершенно никакого смысла. Герман Львович — человек на своей волне. Он не общественный деятель, а просто чудаковатый человек, очень специфичный. Он живет по другому летоисчислению, что Земля плоская. Главное, что все люди во власти желают выпускницам всяческих благ и со Стерлиговым не согласны, — высказался Милонов.

Ранее психиатр-нарколог Марина Алексеева заявила, что алкоголь на выпускном может привести к закреплению сценария употребления. Она подчеркнула, что спиртные напитки активируют выработку дофамина — таким образом появляется тяга, которая ведет к желанию повторно пережить состояние опьянения.