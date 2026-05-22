Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 11:38

«Садизм»: Милонов о методе наказания в детском саду Кызыла

Милонов призвал навсегда отстранить от работы воспитателей детсада в Кызыле

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудников детского сада в Кызыле, которые делали подозрительные инъекции несовершеннолетним, следует навсегда отстранить от работы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, произошедшее является вопиющим случаем и настоящим садизмом по отношению к воспитанникам учреждения.

Мы с коллегами [по Госдуме] проследим, чтобы вопрос [об увольнении сотрудников детсада в Кызыле, которые делали детям подозрительные инъекции], был доведен до конца. Вопиющий случай, садизм какой-то. Кем надо быть, чтобы так относиться к детям? Проверка уже инициирована правоохранительными органами. Как правило, наши силовики тщательно изучают такие вопросы. Будем внимательно наблюдать и следить, чтобы как можно быстрее выяснить, кто этому потворствовал и был в курсе. Людей, которые это делали, нужно навсегда лишить права приближаться к детям, — высказался Милонов.

Ранее правоохранительные органы Кызыла начали проверку в отношении сотрудников детского сада, которые делали подозрительные инъекции несовершеннолетним. Поводом для разбирательства стало официальное обращение обеспокоенных родителей, заметивших на ягодицах своих четырехлетних детей отчетливые следы от уколов.

Власть
детсады
Республика Тыва
Виталий Милонов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Эксперт рассказала, где недорого отдохнуть на море в июне
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
«Били прицельно»: ООН призвали осудить Киев за удар по колледжу в ЛНР
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
В Госдуме ответили на слова Буданова об Украине как прародительнице Руси
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров раскрыл планы Запада по нападению на Россию
Дрон ВСУ ударил по машине с двумя пожилыми жителями Херсонщины
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.