«Садизм»: Милонов о методе наказания в детском саду Кызыла

Сотрудников детского сада в Кызыле, которые делали подозрительные инъекции несовершеннолетним, следует навсегда отстранить от работы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, произошедшее является вопиющим случаем и настоящим садизмом по отношению к воспитанникам учреждения.

Мы с коллегами [по Госдуме] проследим, чтобы вопрос [об увольнении сотрудников детсада в Кызыле, которые делали детям подозрительные инъекции], был доведен до конца. Вопиющий случай, садизм какой-то. Кем надо быть, чтобы так относиться к детям? Проверка уже инициирована правоохранительными органами. Как правило, наши силовики тщательно изучают такие вопросы. Будем внимательно наблюдать и следить, чтобы как можно быстрее выяснить, кто этому потворствовал и был в курсе. Людей, которые это делали, нужно навсегда лишить права приближаться к детям, — высказался Милонов.

Ранее правоохранительные органы Кызыла начали проверку в отношении сотрудников детского сада, которые делали подозрительные инъекции несовершеннолетним. Поводом для разбирательства стало официальное обращение обеспокоенных родителей, заметивших на ягодицах своих четырехлетних детей отчетливые следы от уколов.