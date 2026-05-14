14 мая 2026 в 15:57

Растление во время тихого часа: муж директрисы детсада оказался педофилом?

В Красногорске разгорается конфликт вокруг частного детского сада: несколько семей обвинили мужа руководительницы учреждения в преступлениях сексуального характера против детей. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Первые звоночки

Хронология событий этого уголовного дела тянется еще с лета 2025 года, когда мать одной из воспитанниц Анна (имена участников истории изменены) стала замечать изменения в поведении дочери. Девочка посещала это учреждение с девятимесячного возраста: сначала приходила на занятия по полдня, позже перешла на полное пребывание.

Изначально у родителей не было претензий, но со временем уход за детьми стал вызывать вопросы. Выяснилось, что Алексей, муж хозяйки сада, самостоятельно мыл девочек.

«Она стала бояться душа. Когда я мыла, ей было больно. Потом она, например, губу постоянно теребила. С горшком появились проблемы. Мы таскали ее по врачам, думали, что это что-то со здоровьем. Но, оказывается, она не чувствовала себя в безопасности», — рассказала Анна изданию MSK1.ru.

«Дядя просил потрогать писю»

Осенью 2025 года похожая история случилась с трехлетней девочкой. Она ходила в садик всего два месяца, и до одного конкретного дня у ее матери Алины не было нареканий. Дочка, вернувшись из садика, заявила родителям: «Дядя Леша попросил потрогать его писю».

По словам ребенка, мужчина продемонстрировал свои половые органы, порнографическое видео на смартфоне, а также домогался ее.

«Дочка сказала, что она подошла к нему, а он ее взял за руку, повел в ванную. Как она говорит, он показал ей фильм, где девочка берет в рот половой орган мальчика. А потом снял штаны, показал свой половой орган, сказал: „Сделай так же“. Она испугалась и убежала», — рассказала Алина.

Вэдэвэшник в детсаду

Муж Алины немедленно позвонил директору сада — жене обвиняемого. Та заявила, что мужа в учреждении в тот день не было, хотя Алина видела его утром.

Не сомневаясь в словах дочери, родители вызвали полицию. В тот же день 50-летнего подозреваемого арестовали.

Про Алексея известно, что он бывший военный из Тверской области. В соцсетях он регулярно публиковал фото в форме ВДВ. На следующий день семью вызвали в центр психолого-психиатрической экспертизы. Следователь записал показания девочки на камеру, а специалист подтвердил: ребенок не лжет.

Родители забрали девочку из сада, но оплаченные на полгода вперед средства (около 190 тысяч рублей, переведенные из материнского капитала) так и не вернули.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ, изучили технику мужчины и сопоставили историю его браузера с рассказом девочки. Мужчина заявляет, что его оговорили: по его версии, девочка не спала во время тихого часа, он смотрел порно, она увидела, и он лишь показал ей экран.

После задержания всплыли показания Анны и еще трех семей. Их дети также жаловались на «дядю Лешу», а родители столкнулись с идентичной реакцией руководства.

Хозяйка сада Светлана, несмотря на возбужденное дело, продолжает настаивать на невиновности мужа. В разговорах с родителями и даже в суде она называет трехлетнюю пострадавшую «дауном» или утверждает, что у девочки аутизм, списывая признания на вымысел или ментальные отклонения. Сама мать подчеркивает: дочь полностью здорова, без физических и психиатрических проблем.

Тем временем Следственный комитет по Московской области возбудил еще одно уголовное дело — по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Однако учреждение продолжает принимать воспитанников, пока семьи ждут окончания процесса.

