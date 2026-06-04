Эксклюзивные рисунки Джона Леннона передали в британский музей

Десять эскизов, созданных музыкантом Джоном Ленноном для первого музыкального клипа группы The Beatles на песню «I Feel Fine», представили на выставке в Ливерпуле, сообщила газета The Daily Telegraph. Всего было создано 240 рисунков.

Эскизы, выполненные в стиле поп-арт, певец создал вместе с американским художником Стивеном Вероной для одного из первых рок-клипов в истории, который вышел в 1964 году. На изображениях можно увидеть слова из песни, к которой и был снят клип.

Коллекция этих работ была продана на аукционе в 2000 году за $58 тыс. (4 253 700 рублей), после чего она была разделена на несколько частей. Один из коллекционеров, Джозеф О’Доннелл, передал 10 рисунков в Liverpool Beatles Museum, купив их на аукционе в Лондоне.

Ранее сообщалось, что убийцу музыканта Джона Леннона Марка Дэвида Чепмена и серийного убийцу Дэвида Берковица, известного как «Сын Сэма», могут отпустить на свободу. Это возможно в случае принятия в штате Нью-Йорк двух законопроектов о досрочном освобождении. Пока неизвестно, поддержит ли их губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.