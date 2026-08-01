Российский исполнитель Олег Абрамов, выступающий под творческим псевдонимом Radio Tapok, попал в базу данных скандально известного украинского интернет-ресурса «Миротворец». Администрация сайта вменяет музыканту якобы «посягательство на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», а также открытое выражение поддержки РФ.

Ресурс начал функционировать в 2014 году и позиционирует себя как инструмент для раскрытия личностей и обнародования частных сведений о лицах, якобы представляющих, по мнению его создателей, «угрозу национальной безопасности Украины». За все время существования проекта в его списки попали десятки журналистов, представителей шоу-бизнеса и политических деятелей.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что украинский ресурс «Миротворец» ни разу не становился объектом пристального внимания со стороны западных правозащитных организаций. Дипломат отметила, что указанный экстремистский портал функционирует в открытом доступе и при этом не встречает ни малейшего порицания от западных государств.