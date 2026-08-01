Полицейские задержали пенсионера, спалившего собственный дом

Сотрудники полиции в Ленинградской области задержали 66-летнего жителя по подозрению в умышленном уничтожении собственного дома, сообщает пресс-служба МВД по региону в социальных сетях. Отмечается, что общий материальный ущерб составил 1 млн рублей.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина дважды украл продукты и алкоголь на сумму почти 9 тыс. рублей. Он приходил в гипермаркет, где собирал в корзину виски, мясо, кофе и масло, после чего беспрепятственно покидал магазин, минуя кассовую зону.

Также в Рязанской и Вологодской областях задержаны двое граждан России по подозрению в государственной измене. Отмечалось, что мужчины действовали в интересах украинских спецслужб.