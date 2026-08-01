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01 августа 2026 в 19:38

Трех россиян задержали за съемку пожара на складе Wildberries

В Волгограде задержали трех человек, снимавших пожар на складе Wildberries

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сотрудники правоохранительных органов Волгограда задержали трех местных жителей, которые выложили в интернет видео последствий атак вражеских БПЛА на местный склад Wildberries, сообщает V1.ru. Впоследствии кадры разошлись по украинским СМИ и Telegram-каналам.

Один из задержанных признал вину и заявил, что осознал свою ошибку. По словам мужчины, он хочет, чтобы произошедшее с ним стало примером для других людей. Вторая девушка сообщила, что не знала о запрете на съемку.

Третья задержанная отметила, что даже не подозревала о пожаре на местном складе. По ее словам, она увидела в небе «огромное дождевое облако» и быстро переслала фото в домовой чат, чтобы уточнить у соседей случившееся.

Ранее в Санкт-Петербурге составили протокол на мужчину, который снял атаку украинских беспилотников на склады Wildberries. По сведениям правоохранительным органов, местный житель запечатлел последствия атаки и опубликовал видео в соцсети, после чего его начали распространять проукраинские каналы.

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