Власти Волгограда раскрыли число жертв и пострадавших при атаке БПЛА Женщина погибла и восемь человек пострадали при ночной атаке ВСУ на Волгоград

Один человек погиб в результате ночной атаки украинских беспилотников на Волгоград, заявил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, которые передает пресс-служба местной администрации на платформе МАКС, тело женщины обнаружили при разборе завалов жилого дома.

В результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая. При разборе завалов на месте жилого дома по улице Булаткина в Красноармейском районе обнаружена женщина, — отметил глава региона.

Кроме того, ранения получили восемь человек, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Им всем оказывают необходимую помощь, резюмировал Бочаров.

Ранее сообщалось, что восемь многоквартирных домов получили повреждения в результате массированной атаки беспилотников на Волгоград в ночь на 31 июля. В зданиях выбито остекление. Кроме того, удар ВСУ по городу спровоцировал пожар на складе Wildberries.

По данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили более 370 украинских БПЛА. Атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны, в том числе Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Курская, Ростовская, Тульская области, Кубань, Дагестан, Крым и Татарстан.