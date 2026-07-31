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31 июля 2026 в 13:18

Лифт рухнул на рабочего в Москве

Лифт упал на рабочего во время ремонта в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Рабочего придавило лифтом при ремонте в шахте жилого дома на юго-востоке Москвы, на место происшествия направлены спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Он добавил, что инцидент произошел в доме 15/4 по Самаркандскому бульвару. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего в настоящее время уточняются.

При ремонте лифта в шахте жилого дома произошло падение лифта на рабочего, вызваны спасатели, — заявил источник.

Ранее в Москве упал лифт, в результате чего погиб один человек. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели достали тело из лифтовой шахты.

Кроме того, сотрудники полиции нашли мать и ребенка, которые провели 12 часов в заблокированном лифте поликлиники без воды и вентиляции. Инцидент произошел в поселке городского типа Белый Яр. В полицию обратился мужчина, сообщивший об исчезновении супруги и маленькой дочери. Правоохранители установили, что они вошли в здание, но не смогли покинуть его из-за блокировки лифта.

Москва
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