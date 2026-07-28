В Москве лифт упал в шахту с человеком внутри

В Москве лифт упал в шахту с человеком внутри На востоке Москвы при падении лифта погиб человек

На востоке Москвы произошел срыв лифта, после которого, по предварительной информации, погиб человек, передает РЕН ТВ. Экстренные службы прибыли на место происшествия и проводят необходимые работы.

Источник сообщил, что спасатели пытаются достать тело из лифтовой шахты. Официальные данные о личности погибшего и обстоятельствах происшествия на данный момент не опубликованы.

Ранее строительный лифт упал на западе Москвы, один человек погиб, еще один получил травмы. Трагедия произошла на Большой Очаковской улице. Сообщалось, что лифт сорвался с уровня 4–5-го этажа. В момент происшествия внутри находились двое монтеров. Одного из них спасти не удалось, второго госпитализировали.

До этого строительный лифт упал на стройплощадке жилого комплекса «Интеллигент». В момент падения в кабине находились рабочие. Подъемный механизм сорвался и рухнул вниз с высоты четвертого этажа.

Кроме того, женщина с годовалым ребенком в коляске рухнула в шахту лифта во Владимире. Инцидент произошел в надземном пешеходном переходе на улице Лакина.