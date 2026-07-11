Лифт с людьми сорвался с пятого этажа в Москве

Лифт с людьми сорвался с пятого этажа в Москве Один человек погиб при падении лифта в Москве

Строительный лифт упал на западе Москвы, один человек погиб, еще один получил травмы, пишет Telegram-канал «112». Трагедия произошла на Большой Очаковской улице.

По данным источника, лифт сорвался с уровня четвертого-пятого этажа. В момент происшествия внутри находились двое монтеров. Одного из них спасти не удалось, второго госпитализировали.

Очевидцы сообщили, что в день происшествия лифт впервые вводили в эксплуатацию. По предварительной информации, причиной падения могла стать ошибка при сборке конструкции.

Ранее в Василеостровском районе Петербурга возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Трагедия произошла на улице Кораблестроителей. Ребенок остался без присмотра на несколько минут и выпал из окна. От полученных травм он скончался в больнице.

До этого строительный лифт упал на стройплощадке жилого комплекса «Интеллигент». В момент падения в кабине находились рабочие. Подъемный механизм сорвался и рухнул вниз с высоты четвертого этажа.