Лифт с людьми сорвался с пятого этажа в Москве

Строительный лифт упал на западе Москвы, один человек погиб, еще один получил травмы, пишет Telegram-канал «112». Трагедия произошла на Большой Очаковской улице.
По данным источника, лифт сорвался с уровня четвертого-пятого этажа. В момент происшествия внутри находились двое монтеров. Одного из них спасти не удалось, второго госпитализировали.
Очевидцы сообщили, что в день происшествия лифт впервые вводили в эксплуатацию. По предварительной информации, причиной падения могла стать ошибка при сборке конструкции.
Ранее в Василеостровском районе Петербурга возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего, выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже. Трагедия произошла на улице Кораблестроителей. Ребенок остался без присмотра на несколько минут и выпал из окна. От полученных травм он скончался в больнице.
До этого строительный лифт упал на стройплощадке жилого комплекса «Интеллигент». В момент падения в кабине находились рабочие. Подъемный механизм сорвался и рухнул вниз с высоты четвертого этажа.