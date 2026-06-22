Два человека пострадали при падении лифта Два человека пострадали при падении строительного лифта в Москве

Строительный лифт упал на строительной площадке жилого комплекса «Интеллигент», Telegram-канал «112». В момент падения в кабине которого находились рабочие.

Согласно предварительным оперативным данным, подъемный механизм сорвался и рухнул вниз с высоты четвертого этажа. В результате инцидента пострадали два человека, причем один из них сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее «Газель» въехала в стоящие после ДТП машины на 85-м километре МКАД. По информации Госавтоинспекции, погиб человек, еще один пострадал. Решается вопрос о принятии процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.

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