Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 18:36

Россиянин погиб при наезде «Газели» на стоящие после ДТП авто

Человек погиб при наезде «Газели» на стоящие после ДТП машины на МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Газель» въехала в стоящие после ДТП машины на 85-м километре МКАД, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. По данным ведомства, погиб человек, еще один пострадал. В настоящее время решается вопрос о принятии процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным на внутренней стороне 85 км МКАД водитель «Газели» совершил наезд на стоящие, после мелкого ДТП транспортные средства, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть машин попали в аварию на трассе М-9 в Московской области. В результате столкновения пострадали три человека. Уточнялось, что среди пострадавших есть ребенок. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.

Также стало известно, что в Архангельской области на трассе А-215 произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей — Renault и BMW. В результате столкновения погибли пять человек, включая двоих детей. Двое пострадавших — водитель и пассажир BMW (мужчины, родившиеся в 1997 и 1998 годах) — были доставлены в больницу.

Москва
погибшие
МКАД
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьям погибших при ударе ВСУ в Воронеже выплатят компенсации
Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Воронеж
Священник УПЦ попался в руки сотрудникам ТЦК
«Крайне тяжелые потери»: стало известно, сколько человек погибло в Воронеже
Два человека пострадали при падении лифта
«Вся в дырочках»: появились подробности атаки ВСУ на автобус в Горловке
Полсотни авто были повреждены при атаке ВСУ в российском городе
Стали известны последствия жесткой атаки ВСУ по авто в Белгородской области
Инцидент с севшим в Махачкале авиарейсом взяли на контроль
Финляндия похвасталась успехом в согласовании плана переговоров с Россией
Сантехники вернули хозяйке кольцо, смытое в унитаз 10 лет назад
В Европарламенте уличили Запад в страхе перед Москвой
Польские фермеры пошли на отчаянные меры ради переговоров с властями
Кабмин Чехии разозлил президента, лишив его важного права
Покупателям авто из Казахстана пришли «квитанции» с семизначными цифрами
Текстиль как фон для жизни: когда детали важнее акцентов
«Космическая наглость»: в Польше все громче звучит недовольство Зеленским
В Севастополе изменили формат выпускных для школьников
Раскрыто, какие возможности для РФ откроет освобождение Константиновки
Украинский чиновник своровал $13 тысяч, выделенные на протезы
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.