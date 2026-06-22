Россиянин погиб при наезде «Газели» на стоящие после ДТП авто Человек погиб при наезде «Газели» на стоящие после ДТП машины на МКАД

«Газель» въехала в стоящие после ДТП машины на 85-м километре МКАД, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. По данным ведомства, погиб человек, еще один пострадал. В настоящее время решается вопрос о принятии процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным на внутренней стороне 85 км МКАД водитель «Газели» совершил наезд на стоящие, после мелкого ДТП транспортные средства, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть машин попали в аварию на трассе М-9 в Московской области. В результате столкновения пострадали три человека. Уточнялось, что среди пострадавших есть ребенок. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.

Также стало известно, что в Архангельской области на трассе А-215 произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей — Renault и BMW. В результате столкновения погибли пять человек, включая двоих детей. Двое пострадавших — водитель и пассажир BMW (мужчины, родившиеся в 1997 и 1998 годах) — были доставлены в больницу.