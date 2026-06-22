Жесткое ДТП произошло на трассе М-9 в Подмосковье

Жесткое ДТП произошло на трассе М-9 в Подмосковье Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-9 в Подмосковье

Шесть машин попали в аварию на трассе М-9 в Московской области. В результате столкновения авто пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что авария произошла в районе деревни Давыдковское под Истрой. По информации канала, среди пострадавших есть ребенок. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.

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