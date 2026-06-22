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22 июня 2026 в 17:58

Жесткое ДТП произошло на трассе М-9 в Подмосковье

Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-9 в Подмосковье

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Шесть машин попали в аварию на трассе М-9 в Московской области. В результате столкновения авто пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что авария произошла в районе деревни Давыдковское под Истрой. По информации канала, среди пострадавших есть ребенок. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.

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Ранее в Курганской области в результате аварии погиб пенсионер, перевернувшийся в своем авто. 75-летний мужчина скончался по пути в больницу от полученных травм. Инцидент произошел на автодороге Шадринск — Черемисское — Осиновское.Легковой автомобиль ВАЗ-2115 съехал в кювет и перевернулся.

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