В страшной аварии под Архангельском погибли пять человек

В страшной аварии под Архангельском погибли пять человек МЧС: в ДТП под Архангельском погибли пять человек, среди них двое детей

В Архангельской области произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе А-215, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. В результате погибли пять человек, среди которых двое детей. Еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Согласно данным ведомства, столкновение произошло между двумя легковыми автомобилями на участке федеральной дороги в Плесецком муниципальном округе. В ДТП участвовали автомобили марки Renault и BMW. Все пятеро погибших находились в машине Renault, среди них были дети в возрасте 5 и 13 лет. Госпитализированы водитель и пассажир BMW — мужчины, родившиеся в 1997 и 1998 годах. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего на месте аварии.

Ранее в результате столкновения фуры и автомобиля Hyundai в Гагаринском районе Саратовской области погибли женщина и ребенок. На место происшествия прибыли спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и сотрудники ДПС.

До этого в Екатеринбурге 15-летний подросток врезался в дерево на автомобиле. В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее доставили в больницу с травмой головы.