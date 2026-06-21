Женщина и ребенок погибли в страшном ДТП с фурой В Саратовской области женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком

В результате столкновения фуры и автомобиля Hyundai в Гагаринском районе Саратовской области погибли женщина и ребенок, сообщил в мессенджере МАКС начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин. На месте происшествия работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и сотрудники ДПС. Все обстоятельства случившегося выясняются.

В 15:44 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи села Боковка произошло столкновение фуры и Hyundai. В результате ДТП в легковом автомобиле погибли женщина и ребенок. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших, — отметил он.

Ранее Госавтоинспекция Тюменской области сообщила, что женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на 145-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, ее четырехлетний сын и водитель BMW получили травмы. По данным ведомства, авария произошла, когда легковые авто остановились для замены колеса. Водитель большегруза отвлекся от управления, что спровоцировало аварию.