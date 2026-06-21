Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 16:19

Женщина и ребенок погибли в страшном ДТП с фурой

В Саратовской области женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате столкновения фуры и автомобиля Hyundai в Гагаринском районе Саратовской области погибли женщина и ребенок, сообщил в мессенджере МАКС начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин. На месте происшествия работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и сотрудники ДПС. Все обстоятельства случившегося выясняются.

В 15:44 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи села Боковка произошло столкновение фуры и Hyundai. В результате ДТП в легковом автомобиле погибли женщина и ребенок. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших, — отметил он.

Ранее Госавтоинспекция Тюменской области сообщила, что женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на 145-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, ее четырехлетний сын и водитель BMW получили травмы. По данным ведомства, авария произошла, когда легковые авто остановились для замены колеса. Водитель большегруза отвлекся от управления, что спровоцировало аварию.

Регионы
Саратовская область
погибшие
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росреестр предупредил о схеме мошенничества с фейковыми штрафами за землю
Трамп предрек Стармеру отставку
Стало известно, как Зеленский сорвался на оскорбления из-за Польши
Сотни кораблей выстроили в Ормузе в ожидании «победной» сделки Трампа
Во Владивостоке неизвестный расстрелял автомобиль из пневматики
Букмекеры оценили шансы Месси забить Австрии
Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за погоды
Пенсионер поверил в свержение Макрона и расстрелял жандармов
Эвакуация Константиновки и бои за Купянск: новости СВО к вечеру 21 июня
Юрист объяснил, что полагается сотруднику за замещение коллеги в отпуске
Юрист рассказал о нюансах закона о платформенной экономике для покупателей
Стали известны первые результаты переговоров Ирана и США
Зритель насмерть разбился на концерте рок-группы
Володин прилетел в Белоруссию с рабочим визитом
В Пакистане разъяснили схему прохода судов через Ормузский пролив
«Только сильнее»: Трамп обратился к Ирану из-за ситуации в Ливане
Трамп захотел брать процент за пользование ключевой морской артерией
Иран и США вплотную подошли к выработке итогового соглашения по урану
Криминалист объяснил, как не попасть в сексуальное рабство в странах Азии
Развожаев пролил свет на ситуацию с электричеством в Крыму
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.