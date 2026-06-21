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21 июня 2026 в 10:48

Мальчик выжил в страшном ДТП с грузовиком, в котором погибла его мать

На Урале женщина погибла в ДТП с грузовиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на 145-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, ее четырехлетний сын и водитель BMW получили травмы, информирует Госавтоинспекция Тюменской области. По данным ведомства, авария произошла, когда легковые авто остановились для замены колеса. Водитель большегруза отвлекся от управления, что спровоцировало аварию.

ДТП на 145-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск закончилось трагически. <...> Большегруз Mercedes въехал в два стоящих на обочине дороги автомобиля. <...> В результате ДТП в лечебном учреждении скончалась женщина, ее сын и водитель BMW получили тяжелые травмы, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области сообщила, что полиция проводит проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ночью 21 июня на региональной дороге Черемхово — Голуметь — Онот Аларского района. В результате аварии погиб пешеход — 66-летний мужчина скончался непосредственно на месте инцидента.

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