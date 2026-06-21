В Иркутской области произошло смертельное ДТП

Полиция проводит проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ночью 21 июня на региональной дороге Черемхово — Голуметь — Онот Аларского района, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области в Telegram-канале. В результате аварии погиб пешеход.

Предварительно выяснилось, что 38-летний водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь со стороны Черемхово в сторону деревни Ныгда, сбил мужчину, находившегося на проезжей части. 66-летний пешеход скончался непосредственно на месте инцидента.

По факту произошедшего начата проверка. Полиция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и поддерживать максимальную сосредоточенность. Кроме того, пешеходам запрещено находиться на дороге без намерения перейти ее, а в ночное время обязательно использование световозвращающих элементов.

Ранее сообщалось, что российская семья пострадала в дорожно-транспортном происшествии на магистральной автодороге Приедор — Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. В легковушке, участвовавшей в аварии, находились супружеская пара и восьмилетний ребенок, которых доставили в Университетский клинический центр города Баня-Лука.