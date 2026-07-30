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30 июля 2026 в 15:44

В Тайшете затопило 12 домов из-за непогоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Тайшете из-за ливней затопило 12 домов, сообщает Angarsky. Всего за шесть часов в регионе выпало 72 миллиметра осадков — при месячной норме 69 миллиметров.

Сообщается, что под водой также оказались 14 приусадебных участков. На месте работают четыре единицы пожарной техники — откачивают воду. Также специальная комиссия оценивает причиненный ущерб.

Синоптики предупредили местных жителей, что осадки скоро снова обрушатся на регион. 30–31 июля в Тайшете снова ожидаются сильные ливни, грозы и град.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после сильного ветра, который привел к падению деревьев и обрывам линий электропередачи. Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по ЧС.

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Иркутская область
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